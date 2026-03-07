Bonos en marzo: Conoce todos los beneficios que el Estado entregará este mes

07 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Ya comenzó el mes de marzo y, con él, diversos bonos y beneficios monetarios entregados por el Estado comenzarán a ser pagados y otros recibirán el pago mensual correspondiente del mes.

Entre ellos están el Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo), Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Familiar, entre otros aportes estatales.

¿Cuáles son los bonos que se pagarán en marzo?

Según la información oficial de la página web de Chile Atiende, conoce los bonos que serán pagados durante el transcurso de este mes y sus montos:

Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo)

Desde el 16 de febrero comenzó la entrega de este aporte estatal y desde hoy 2 de marzo el segundo grupo de beneficiarios podrá ver reflejado el monto a entregar, entre ellos están los beneficiarios/as de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que cobran sus beneficios en la primera mitad del mes, y se suman pensionados/as del IPS con cargas familiares.

Para este bono se contempla un pago de $66.834 a quienes hayan cumplido uno de los requisitos anteriores. Para consultar en línea con tus datos, ingresa a www.aportefamiliar.cl o en la página web de Chile Atiende.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Es un aporte en dinero dirigido a mujeres y jefas de hogar de familias vulnerables del país. De acuerdo a la renta que percibas es que el monto puede variar, además de verse reflejado siempre y cuando se mantenga al día las cotizaciones previsionales y de salud.

A pesar de que existe la modalidad de pago anual, también está la opción del pago mensual que se efectuará el 31 de marzo, correspondiente a la renta de diciembre del año pasado. El pago mensual se divide en tres tramos:

Tramo A: Si tu renta mensual es igual o inferior a $294.377, puedes recibir hasta $44.157.

Tramo B: Si tu renta mensual es superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971, puedes recibir un monto cercano a $44.157.

Tramo C: Si tu renta mensual es superior a $367.971 e inferior a $662.348, puedes recibir desde $44.157.

Conoce todos los detalles aquí.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS), es un beneficio directo hacia personas de 65 años o más, independientemente de si eres una persona pensionada o continúas trabajando, pero que dependerá de la pensión base que recibas.

Si percibes una pensión base de hasta $789.139, el monto del bono es de $231.732, y el valor va disminuyendo hasta que el beneficiario posea una pensión base de $1.252.602, ya que ahí no se tendrá derecho a postular. Consulta si puedes recibirla pinchando aquí.

Subsidio Familiar (SUF)

El Subsidio Familiar es un bono económico mensual que puedes solicitar en tu municipio si eres mamá, papá, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60 % de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

Además, se puede recibir si integras el 40 % más vulnerable, tienes menos de 18 años y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática y, durante el embarazo, puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

El bono se percibe según cada carga familiar que se acredite, y será de $22.007 por cada una. En caso de tratarse de una persona con discapacidad, el monto será de $44.014. Conoce todos los requisitos para postular acá.

Asignación Familiar

Es un monto en dinero que se paga, por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas, y considera además a personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

La Asignación Familiar dependerá del ingreso que se reciba mes a mes:

Hasta $631.976: $22.007 .

. Entre $631.976 y $923.067: $13.505 .

. Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267 .

Revisa si puedes acceder a él en la página web de Chile Atiende.

Todo sobre Beneficios