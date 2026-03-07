¿Extensión de Línea 7 del Metro? Esta es la propuesta del alcalde de Lo Barnechea

07 mar. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, pidió que el servicio de Metro de Santiago se extienda y con dos estaciones más para que conecte con la comuna.

La autoridad contó en entrevista con CNN Chile que se ha reunido con las futuras autoridades del próximo gobierno, para ver la posibilidad de que el tren que llegará a Estoril, ubicado en Las Condes, pudiera seguir avanzando, tener una nueva estación en Cantagallo, que también estaría en la misma comuna; y después cruzar en avenida La Dehesa, donde está el Centro Cívico.

Alessandri señaló que la rentabilidad social de la extensión es cercana al 12% y “para que un proyecto sea viable, basta con tener una rentabilidad del siete y esta casi la duplica”.

El edil mencionó que lo anterior es un “buen antecedente y no es muy caro”, ya que, si bien el tren llegaría hasta Estoril, “el túnel va a quedar casi hasta el Cantagallo”, y comentó que se debe hacer una inversión de US$ 430 millones para que llegue a La Dehesa.

Evitar "colapso"

El jefe comunal resaltó que la estación terminal en el sector oriente será Estoril. “Imagínate cómo va a colapsar esa zona cuando toda la descarga de Lo Barnechea y de Vitacura va a llegar a Estoril, porque van a ir a dejar a todo el mundo”, enfatizó.

“Piensa tú en la cantidad de gente que trabaja en Lo Barnechea, pero vive en otros sectores de la región Metropolitana; del tiempo que se van a ahorrar. Todos nuestros alumnos que salen de la comuna a estudiar a las universidades. Adultos que trabajan, ya sea en la comuna de Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, en Maipú, etc. Todos van a poder ocupar el metro”, explicó.

¿Cuándo estaría operativa la Línea 7?

El proyecto de la futura línea 7 del Metro de Santiago estaría operativo en 2028 y su recorrido pasaría por las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Santiago.

