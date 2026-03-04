Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras presentar retraso en su frecuencia

04 mar. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 1, luego que la mañana de este miércoles presentara un retraso en su frecuencia habitual, lo que provocó mayor tiempo de viaje y afectó a los usuarios.

¿Qué dijo la empresa sobre el retraso en Línea 1?

"A las 7:00 horas, se registró un retraso en el servicio de la Línea 1, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos", señaló la empresa.

Metro de Santiago emitió un justificativo para aquellos usuarios que tardaron en llegar a sus trabajos y diferentes destinos producto del inconveniente.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago