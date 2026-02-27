Más trenes, 410 cámaras y nuevas puertas de andén: Metro de Santiago anuncia plan de seguridad 2026

27 feb. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció este viernes un plan de seguridad operacional para 2026, de cara al fin de las vacaciones, el comienzo de marzo y la jornada del día 2, conocido como "superlunes".

Desde la compañía explicaron que el objetivo es fortalecer el transporte público subterráneo con más seguridad, mayor frecuencia y mejor información.

Uno de los avances más visibles será el estreno de las puertas de andén de la estación San Pablo de la Línea 1, a partir del lunes 2. Además, para la misma jornada se espera que comience a regir un 12% menos de tiempos de espera en andenes y un 14% más de oferta de transporte en toda la red, con 24 trenes adicionales.

En lo que respecta a la seguridad en las estaciones, se sumarán 410 cámaras corporales de última generación para los guardias tácticos y vigilantes privados, cuya dotación aumentará en 10%, y se implementarán 12 nuevos convenios de seguridad con municipios.

¿Qué dijeron desde el Metro de Santiago?

Guillermo Muñoz, presidente del Metro de Santiago, explicó que "la percepción de seguridad en el Metro, que incluso llegó en alguno de los peores momentos a 22%, pasó de 42% en promedio en 2022 a 60% durante 2025".

"Este año también nos preparamos con estas puertas de andén; van a mejorar no solo el look de la estación, sino que también van a mejorar la operación", agregó sobre las puertas en estación San Pablo, tecnología que ya opera en las más recientes líneas 3 y 6.

Por su parte, Felipe Bravo, gerente general de Metro, confirmó que "vamos a incrementar en un 14% la oferta de transporte en toda la red de Metro. Eso significa que los tiempos de espera en las distintas líneas se van a reducir en promedio en un 12%. En Línea 1, que es la línea que tiene la mayor frecuencia, va a tener un tiempo de espera no superior a los 90 segundos. Es decir, cada un minuto y medio vamos a tener un tren en las horas punta".

Bravo sostuvo que, gracias a las nuevas cámaras, "vamos a tener al 100% de todos nuestros vigilantes privados con sus cámaras corporales operativas, y vamos también a incrementar en un 10% la cantidad de guardias tácticos".

Todo sobre Metro de Santiago