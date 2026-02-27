"Fue emocionante verla": Pancho Reyes reacciona al show de Mon Laferte y recuerda cuando trabajó con la artista

27 feb. 2026 - 16:00 hrs.

"Extraordinaria". De esa manera el actor Francisco Reyes definió lo que fue la performance de Mon Laferte en el escenario de la Quinta Vergara en el marco de la penúltima noche del Festival de Viña 2026. Durante el show, el actor contempló a la cantante con una sonrisa que se extendía en toda su cara.

Cabe recordar que la presentación de la artista la llevó a ser premiada con la Gaviota de Platino, máximo galardón que se entrega en este certamen.

Por si fuera poco, durante la jornada de este viernes, Monserrat Bustamante, el nombre real de Mon Laferte, fue reconocida como hija ilustre.

La presentación de la nacional ha sido definida como una de las mejores de la presente edición del Festival, lo que se reflejó en una actuación larga y que, a pesar de eso, dejó con gusto a poco a los fanáticos de Mon Laferte.

El video musical de Mon Laferte en el que participa Pancho Reyes

En conversación con "Con Gusto a Viña", el actor recordó un trabajo colaborativo que tuvo con Mon Laferte. Se trata de un video musical en el que se desempeñó Reyes.

Se trata del videoclip de la canción "Melancolía". "Hicimos eso el año pasado, cerca de Las Topederas. Y bueno fue emocionante verla", dijo Reyes.