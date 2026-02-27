Jaime Coloma aborda recordado momento con Mon Laferta tras éxito de la artista en Viña 2026

27 feb. 2026 - 11:28 hrs.

Una presentación excepcional fue la que tuvo Mon Laferte en lo que fue su tercera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara. Con un show en que no solo destacó por lo musical, sino también por su puesta en escena, la artista hizo a todo el anfiteatro corear sus canciones.

El desempeño de la artista fue tal que la organización del Festival de Viña, luego de una estruendosa petición del respetable, condecoró a la cantante con una Gaviota de Platino, el máximo galardón del certamen y que solo se ha entregado en seis ocasiones.

El recordado momento entre Jaime Coloma y Mon Laferte

Este hecho no hace más que reconocer la trayectoria de la chilena radicada en México, una carrera que fue de conocimiento público de sus inicios, considerando que Monserrat Bustamante, el nombre real de Mon Laferte, participó en el programa Rojo en la década de los 2000s.

En ese contexto, se ha recordado un episodio que la cantante vivió en el espacio televisivo. En concreto, se trata de una suerte de encontrón que tuvo con Jaime Coloma, quien era jurado de ese programa.

Bustamante reclamaba contra Coloma al no estar contenta con la calificación que los jueces le habían otorgado, alegando que merecía una mejor evaluación. Si bien el propio Coloma le da una retroalimentación con miras a explicar la nota, Bustamante insistió en su molestia. Finalmente, el periodista zanja la discusión diciéndole, de manera irónica, que "va a llegar muy lejos".

Como era de esperar, en redes sociales se cargó contra el rol del comunicador, trayendo a colación que, a pesar de su pronóstico, Bustamante, hoy conocida como Mon Laferte, efectivamente había llegado muy lejos.

El video fue comentado en Con Gusto a Viña, el matinal de Mega por estos días festivaleros. Sobre esto, José Antonio Neme dijo que "me parece injusto... las redes sociales son bastante delirantes en su análisis, entonces me parece injusto personalizarlo en Jaime Coloma, porque Jaime Coloma estaba cumpliendo un rol en ese momento de juez de un show de concurso y nadie tiene una bola de cristal".

"Pero lo que se instala más allá de Coloma... y no tiene que ver con Coloma, tiene que ver cómo funcionamos acá que hacemos juicios rápidos (...) que nadie tiene talento de nada, que al lado lo puede hacer mejor (...) y esto te demuestra que no. Entonces también hay una suerte de justicia en esto", cerró.

La reacción de Jaime Coloma

En el matinal de Chilevisión, el panelista Vasco Moulian aseguró haber recibido un mensaje de Coloma. "Vasco, me gustaría decir, si puedes decirlo en CHV, que me equivoqué esa vez cuando dije que no tenía mucha proyección", le habría escrito el periodista.

Todo sobre Mon Laferte