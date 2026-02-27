"Revirtió todo desde el inicio": Los elogios de Álvaro Salas sobre la rutina de Piare con Pe

27 feb. 2026 - 11:59 hrs.

Piare con Pe sorprendió a la Quinta Vergara con una exitosa rutina que le permitió llevarse la Gaviota de Plata y Oro, además de coronarse como una de las comediantes más aplaudidas de esta edición del Festival de Viña.

Uno de los que alabó su rutina fue Álvaro Salas, que en el programa con 'Gusto a Viña' comentó que, a pesar de que no había altas expectativas con la comediante, sorprendió gratamente a todo el público.

“Era la más riesgosa”: el análisis de Álvaro Salas

El 'Rey del chiste corto' recordó que "mucha gente decía que, de los humoristas que venían este año, ella era la más riesgosa, la más desconocida, a la que se la podía comer el 'Monstruo'".

Sin embargo, "a mí me gustó mucho que reviritió su situación desde el primer momento, con mucha simpatía, muy segura de sí misma y su rutina, muy simpática además de lo graciosa", comentó.

El comediante también explicó que Piare sorteó muy bien un imprevisto cuando el público comenzó a pifiar por una niña que estaba perdida, momento en el que la humorista aprovechó para lanzar un chiste y hacer reír al público.

Salas fue más allá y afirmó: "Me sorprendió gratamente su actuación, muy clarita en la dicción, se manejó muy bien con los imprevistos, tiene rapidez. Yo le veo bastante proyección".

Todo sobre Festival de Viña