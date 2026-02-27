La emoción de Piare con P tras su exitosa presentación en Viña 2026: "Estoy en shock"

27 feb. 2026 - 01:45 hrs.

Piare con P tuvo la tarea de hacer reír al "Monstruo" en la quinta noche de Viña 2026, y lo logró con creces: se llevó las Gaviotas de Plata y Oro y la ovación completa del público.

Luego de la entrega del último reconocimiento, el equipo de la humorista la recibió tras bambalinas y desde la transmisión digital se le pudo ver muy emocionada tras triunfar en la Quinta Vergara.

Este fue el debut de Piare con P en el Festival de Viña y conquistó a todo el público de la penúltima noche.

La emoción de Piare con P tras triunfar en Viña 2026

Sin soltar sus gaviotas, la comediante abrazó a todo su equipo y vivió un momento emotivo que pudo compartir con la periodista de Mega, Ignacia Valenzuela.

"Estoy en shock en este momento, después voy a bajar bien la información y de verdad que estoy como impactada. (...) Nunca imaginé que el público se iba a parar a aplaudir, estoy muy feliz", comentó. Luego, agradeció al humorista Alex Ortíz, quien se encuentra en la transmisión, por haberla acompañado en su carrera: "Un amigo como el Alex siempre es importante tenerlo al lado, siempre estuvo conmigo".



Todo sobre Piare con P