Piare con P hizo reír al Monstruo y se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

27 feb. 2026 - 00:56 hrs.

Tras un emotivo show protagonizado por Mon Laferte, fue el turno de Piare con P, quien tuvo la misión de hacer reír al "Monstruo" en la penúltima noche del Festival de Viña 2026.

La comediante -llamada Piare Muñoz- tuvo una puesta en escena destacada y encantó al público de principio a fin, con una rutina que inició pasadas las 00:00 y que se extendió hasta después de la 01:00 horas.

Se llevó las Gaviotas y el cariño del público

Piare con P habló de varias vivencias y situaciones comunes, agregándole un tono de humor, lo que le permitió llevarse las Gaviotas de Plata y Oro, además del cariño de los asistentes.

La comediante pisó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara, aunque no es nueva en este rubro, ya que cuenta con presencias en Festival de la Independencia de Talca (2019) y en distintos espacios de humor dedicados al stand-up.

