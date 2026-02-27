Detienen a autor confeso de homicidio de joven en Puerto Varas

27 feb. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

El O.S.9 y Labocar de Carabineros confirmaron la detención de un hombre que confesó ser autor del crimen que terminó con la vida de un joven de 24 años el pasado sábado en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

La víctima fue encontrada en plena vía pública ya fallecida y con múltiples impactos de bala en su cuerpo. Más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre con antecedentes policiales.

Luego de que el Ministerio Público dispusiera el trabajo de los servicios investigativos especializados de Carabineros, se logró la identificación del sujeto y vehículos involucrados en el homicidio. De esta forma, se procedió a la detención del individuo en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

El imputado fue identificado como un hombre de 24 años de edad, de nacionalidad chilena, y que cuenta con múltiples antecedentes policiales y penales, principalmente vinculados al tráfico de drogas.

Además, en medio de los allanamientos a diveros inmuebles en el contexto de la investigación, se logró la detención de dos mujeres adultas y una menor de edad por infracciones a la Ley de Drogas y Ley de Armas.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con la incautación de dos vehículos vinculados al crimen y una escopeta con encargo por robo.