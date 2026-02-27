Temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

27 feb. 2026 - 03:38 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 03:27 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al sureste de Patache, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

