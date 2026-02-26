Ranking de las 250 mejores clínicas y hospitales del mundo incluye a tres recintos chilenos: Conoce cuáles son
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Tres clínicas chilenas figuran en un ranking de los 250 mejores centros de salud del mundo, de acuerdo a un estudio que desde hace ocho años elabora la revista Newsweek, en colaboración con la firma de datos Statista.
El informe, que evaluó a cerca de 2.500 recintos en 32 países, se basó en cuatro criterios: recomendaciones de expertos internacionales, métricas de calidad hospitalaria, datos sobre la experiencia de los pacientes y un cuestionario de satisfacción.
¿Qué clínicas chilenas aparecen en el ranking?
La Clínica Alemana de Vitacura se posicionó en el lugar 121 del ranking. Este resultado no solo la convierte en el mejor centro asistencial de Chile, sino que la sitúa como la quinta mejor institución de Latinoamérica, superada únicamente por cuatro hospitales brasileños.
Junto a ella, aparece el Hospital Clínico de la Universidad Católica en el puesto 200, seguido por la Clínica Alemana de La Dehesa, en el lugar 244°.
A nivel mundial, la Clínica Mayo ubicada en Estados Unidos mantuvo su hegemonía en el primer lugar, seguida por la Red Universitaria de Salud de Toronto (Canadá) y la Clínica Cleveland (EEUU).
En otros continentes, destacaron el Hospital Universitario Karolinska de Suecia y el Centro Médico Sheba de Israel.
Top 10 del mundo
- Clínica Mayo: Minnesota, Estados Unidos
- Red de Salud Universitaria-Hospital General de Toronto: Toronto, Canadá
- Clínica Cleveland: Ohio, Estados Unidos
- Universidad Karolinska Jukhuset: Suecia, Estocolmo
- Hospital General de Massachusetts: Massachusetts, Estados Unidos
- Hospital Johns Hopkins: Maryland, Estados Unidos
- Centro Médico Sheba: Ramat Gan, Israel
- Charité - Universitätsmedizin Berlín: Berlín, Alemania
- Hospital Universitario de Zúrich: Zúrich, Suiza
- Hospital General de Singapur (SGH): Singapur
Top 10 de Latinoamérica
- Hospital Israelita Albert Einstein: Sao Paulo, Brasil
- Hospital Sírio-Libanés: Sao Paulo, Brasil
- Hospital Alemán Oswaldo Cruz: Sao Paulo, Brasil
- Hospital Molinos de Viento: Porto Alegre, Brasil
- Clínica Alemana Vitacura: Vitacura, Chile
- Fundación Valle del Lili: Cali, Colombia
- Hospital del Corazón: Sao Paulo, Brasil
- Hospital Santa Catarina Paulista: Sao Paulo, Brasil
- Hospital Médica Sur: Ciudad de México, Mexico
- Hospital Clínico de la Universidad de Sao Paulo: Sao Paulo, Brasil
Top 10 Chile
- Clínica Alemana Vitacura: Santiago
- Hospital Clínico Universidad Católica: Santiago
- Clínica Alemana de La Dehesa: Santiago
- Hospital Clínico Universidad de Chile: Santiago
- Clínica Las Condes: Santiago
- Hospital del Salvador: Santiago
- Hospital Clínica Universidad de Los Andes: Santiago
- Clínica Hospital del Profesor: Santiago
- Clínica Santa María: Santiago
- Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río: Santiago
