Ranking de las 250 mejores clínicas y hospitales del mundo incluye a tres recintos chilenos: Conoce cuáles son

26 feb. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tres clínicas chilenas figuran en un ranking de los 250 mejores centros de salud del mundo, de acuerdo a un estudio que desde hace ocho años elabora la revista Newsweek, en colaboración con la firma de datos Statista.

El informe, que evaluó a cerca de 2.500 recintos en 32 países, se basó en cuatro criterios: recomendaciones de expertos internacionales, métricas de calidad hospitalaria, datos sobre la experiencia de los pacientes y un cuestionario de satisfacción.

¿Qué clínicas chilenas aparecen en el ranking?

La Clínica Alemana de Vitacura se posicionó en el lugar 121 del ranking. Este resultado no solo la convierte en el mejor centro asistencial de Chile, sino que la sitúa como la quinta mejor institución de Latinoamérica, superada únicamente por cuatro hospitales brasileños.

Junto a ella, aparece el Hospital Clínico de la Universidad Católica en el puesto 200, seguido por la Clínica Alemana de La Dehesa, en el lugar 244°.

A nivel mundial, la Clínica Mayo ubicada en Estados Unidos mantuvo su hegemonía en el primer lugar, seguida por la Red Universitaria de Salud de Toronto (Canadá) y la Clínica Cleveland (EEUU).

En otros continentes, destacaron el Hospital Universitario Karolinska de Suecia y el Centro Médico Sheba de Israel.

Top 10 del mundo

Clínica Mayo: Minnesota, Estados Unidos Red de Salud Universitaria-Hospital General de Toronto: Toronto, Canadá Clínica Cleveland: Ohio, Estados Unidos Universidad Karolinska Jukhuset: Suecia, Estocolmo Hospital General de Massachusetts: Massachusetts, Estados Unidos Hospital Johns Hopkins: Maryland, Estados Unidos Centro Médico Sheba: Ramat Gan, Israel Charité - Universitätsmedizin Berlín: Berlín, Alemania Hospital Universitario de Zúrich: Zúrich, Suiza Hospital General de Singapur (SGH): Singapur

Top 10 de Latinoamérica

Hospital Israelita Albert Einstein: Sao Paulo, Brasil Hospital Sírio-Libanés: Sao Paulo, Brasil Hospital Alemán Oswaldo Cruz: Sao Paulo, Brasil Hospital Molinos de Viento: Porto Alegre, Brasil Clínica Alemana Vitacura: Vitacura, Chile Fundación Valle del Lili: Cali, Colombia Hospital del Corazón: Sao Paulo, Brasil Hospital Santa Catarina Paulista: Sao Paulo, Brasil Hospital Médica Sur: Ciudad de México, Mexico Hospital Clínico de la Universidad de Sao Paulo: Sao Paulo, Brasil

Top 10 Chile