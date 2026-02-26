Campaña de vacunación contra influenza parte este domingo: Conoce quiénes deben vacunarse

26 feb. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer que este domingo 1 de marzo iniciará de forma oficial la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 contra la influenza, uno de los principales virus que aumenta su circulación en la época del invierno.

Según el decreto que se publicó, el objetivo principal es alcanzar un 85% de cobertura a nivel nacional de cada uno de los grupos definidos para recibir la dosis. Sin embargo, es importante indicar que si una persona no se encuentra dentro de un grupo establecido, también puede optar a la vacuna voluntaria.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

El decreto publicado establece que la vacunación obligatoria está dirigida al personal del área de la salud, adultos mayores, personas que tengan enfermedades crónicas, gestantes, lactantes y escolares, entre otros.

La vacuna es completamente gratuita para las personas que se encuentren en alguna de las categorías antes mencionadas. El detalle de los grupos a los que les corresponde la vacuna es el siguiente:

Personal de salud: todos los trabajadores que se desempeñen en establecimientos públicos o privados. Además, se incluye a las personas que realicen labores en unidades de atención de urgencias y/o servicios de hospitalización que cumplan labores de atención directa o cercana (dentro de 1 metro de distancia) con usuarios o enfermos.

Adultos mayores de 60 y más años.

Enfermos crónicos que tengan entre 11 y 59 años de edad.

Gestantes en cualquier etapa del embarazo.

Lactantes y escolares: desde los 6 meses y hasta 5° año básico.

Estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros de

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° básico.

Personas que se desempeñen en avícolas, ganaderas y criaderos de cerdos.

Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de ELEAM.

¿Qué enfermedades crónicas se consideran para optar a la vacuna?

De acuerdo con el decreto publicado, las personas que tengan alguna de las siguientes enfermedades crónicas deben vacunarse:

Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa).

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento).

Enfermedad renal crónica (Enfermedad renal en etapa 4 o mayor, diálisis).

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).

Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa).

Hipertensos en tratamiento farmacológico.

Obesidad (IMC >30 en adultos y en adolescentes IMC >+2 DE).

Enfermedades mentales graves (Esquizofrenia, Trastorno bipolar).

Personas en tratamiento por tuberculosis (TBC) activa, o dentro de los 6 meses posteriores al término del tratamiento.

Enfermedad autoinmune (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

¿Dónde me puedo vacunar?

Por lo general, la vacuna contra la influenza se puede solicitar en los distintos Cesfam y hospitales públicos. Además, el Minsal establece puntos alternativos para la vacunación.

La cartera de Gobierno aún no entrega el detalle de los puntos correspondientes, por lo que la recomendación es mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer en los próximos días la información oficial.

Todo sobre Influenza