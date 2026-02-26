Asskha Sumathra habla en exclusiva sobre su rutina en Viña: "Era un libreto estructurado"

26 feb. 2026 - 14:24 hrs.

Tras su comentada rutina en el Festival de Viña del Mar, Asskha Sumathra conversó en exclusiva en 'Con Gusto a Viña' sobre lo que fue su debut en el escenario de la Quinta Vergara.

La comediante reveló detalles inéditos de su rutina, aclaró que tenía un libreto aprendido e incluso interactuó con Emilia Dides.

Un libreto establecido

La comediante se mostró de muy buen humor esta mañana de jueves tras su exitosa rutina y salió al paso de las críticas por supuestamente olvidar su libreto: "Yo como transformista siempre hago como que se me olvida todo, son cosas del humor del transformismo, diferente al humor regular".

"Fue libreto todo el rato. La gente piensa que yo estaba perdida, pero era un libreto estructurado con una escaleta, pero claro que improviso porque hay cosas que van pasando. Estaba todo presupuestado, yo firmé un contrato, no me puse a hablar hue.. que no son", aclaró.

Asskha aseguró que todas sus rutinas son como la que presentó en Viña: "Yo soy así. Después de 20 años trabajando, uno no cambia, uno es espontáneo".

La interacción con Emilia Dides

Durante la entrevista, Emilia Dides también le dedicó palabras a Asskha luego de que fue mencionada en su rutina: "Ayer ganaste en la Quinta, yo no gané en el Miss Universo y fue la mejor talla que me han tirado en la vida, desde ayer somos amigas", dijo la Miss Chile. "Pero eres una ganadora", le respondió la humorista.

Para cerrar, la comediante agradeció a todo el público "porque el amor ha sido enorme, gigante. Ser el primer transformista en Viña y tener las dos gaviotas me tiene absolutamente feliz".

Todo sobre Festival de Viña