Jonas Brothers regresa a Chile: Conoce cuándo y dónde se presentarán y cómo adquirir las entradas

26 feb. 2026 - 14:55 hrs.

Excelentes noticias se revelaron en las últimas horas para los amantes de los Jonas Brothers. Esto porque los hermanos vendrán a Sudamérica y uno de los países donde aterrizarán es, precisamente, Chile.

El trío presentará su gira JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour, la que ya fue estrenada en norteamérica. Incluso en Nueva Jersey, ciudad natal de los artistas, tuvieron invitados especiales como Demi Lovato, Jesse McCartney, Jojo y Switchfoot.

Además de nuestro país, los hermanos dirán presente en otros países de la región como lo son Argentina y Brasil, donde prometen brindar un espectáculo cargado de sus hits más emblemáticos.

Todo lo que tienes que saber de cara al concierto de Jonas Brothers

Será este próximo 10 de mayo cuando los Jonas Brothers se presenten en nuestro país, más específicamente en el Movistar Arena en un concierto que se espera que se inicie a las 21:00 horas.

En lo que respecta a los costos de las entradas, estos van desde los $52.998 hasta los $171.915 con cargos por servicio a través de PuntoTicket.

Los clientes de Banco Santander tendrán un 20% de descuento pagando con las tarjetas del banco. Se trata de una preventa que comenzará el 3 de marzo a las 11:00 horas y se extenderá hasta el 4 de marzo a la misma hora.

De la misma forma, la preventa Entel también ofrecerá un 20% de descuento entre el 3 de marzo a las 11:00 horas hasta el día siguiente a la misma hora.

Por otro lado, la venta general se abrirá el 5 de marzo a las 11:00 horas con un máximo de seis entradas por transacción.

Todo sobre Panoramas