Nueva Aconcagua avanza con obras de Free Flow en Las Vegas y Pichidangui: Estas son las recomendaciones a raíz de los desvíos

26 feb. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto del término de las vacaciones de verano y el aumento de desplazamientos por la Ruta 5 Norte, la Autopista Nueva Aconcagua informó que continúan en desarrollo las obras para implementar el sistema de cobro electrónico Multi Lane Free Flow (MLFF) en las plazas de peaje Las Vegas, en la comuna de Llay-Llay, y Pichidangui, en la comuna de Los Vilos.

Los trabajos comenzaron el 26 de enero y se extenderán por aproximadamente seis meses. El proyecto contempla obras de ampliación y mejoramiento, con el objetivo de extender el sistema Free Flow que actualmente opera en el Túnel El Melón a lo largo de todo el tramo Santiago–Los Vilos.

Posibles desvíos y llamado a planificar los viajes

Durante el desarrollo de las faenas podrían generarse desvíos o ajustes en la circulación en los sectores de las plazas de peaje intervenidas. Por esta razón, la concesionaria recomendó a los conductores informarse sobre el estado de la ruta a través de sus canales oficiales, planificar los viajes de retorno con anticipación y respetar la señalización dispuesta en la vía.

La compañía precisó que la implementación del Free Flow no implicará modificaciones en las tarifas vigentes. Además, indicó que este avance beneficiará potencialmente a más de 1.300.000 habitantes de 12 comunas del entorno, junto con los miles de usuarios que transitan diariamente por la ruta.

Con este sistema, los vehículos podrán circular sin detenciones ni reducciones importantes de velocidad en las plazas de peaje, lo que permitirá un tránsito más fluido. También se proyecta una disminución en el consumo de combustible y en las emisiones de CO?.

La concesionaria mantendrá activos sus canales de información para los usuarios a través del sitio web nuevaaconcagua.cl, en la sección “Trabajos en Ruta”, y en su cuenta de X @Autop_Aconcagua, donde se actualizará el estado de la vía y eventuales cambios en la circulación.

Medidas preventivas en túneles

Desde Autopista Nueva Aconcagua también realizaron un llamado a respetar las medidas de seguridad para el tránsito por el Túnel El Melón y el Túnel La Calvera. Entre las recomendaciones se encuentra seguir las instrucciones desplegadas en los paneles de mensajería variable o emitidas por el sistema de megafonía.

En caso de detectar humo o fuego al interior de los túneles, se debe detener el vehículo, apagar el motor y dirigirse a la salida de emergencia más cercana. Según detallaron, ambas infraestructuras cuentan con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas disponibles para asistir a los usuarios ante cualquier emergencia.

Proyecto e inversión

Autopista Nueva Aconcagua se integró a la operación de VíasChile el 1 de abril de 2025, abarcando el tramo Santiago–Los Vilos de la Ruta 5. El proyecto considera una inversión de US$ 1.160 millones hasta 2032 y contempla intervenir 223 kilómetros de extensión, conectando las regiones Metropolitana y de Valparaíso con la Región de Coquimbo.