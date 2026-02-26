Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas para siete regiones: ¿En dónde y cuándo se registrarán?

26 feb. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves dos avisos por "probables tormentas eléctricas" en siete regiones del país para las próximas horas.

¿Cuándo y dónde se registrará el fenómeno?

Por un lado, el organismo actualizó un aviso para la zona de cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá; y para las zonas de precordillera y cordillera en la región de Atacama.

El fenómeno responde a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica" y se espera que se registre entre la tarde del jueves 26 y la noche del viernes 27 de febrero.

Por otro lado, se emitió un aviso para las siguientes zonas:

Región de La Araucanía: Litoral, cordillera costa y valle

Litoral, cordillera costa y valle Región de Los Ríos: Litoral

Litoral Región de Los Lagos: Litoral, Chiloé y litoral interior

Litoral, Chiloé y litoral interior Región de Aysén: Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur

Este evento responde a una condición sinóptica de "inestabilidad post frontal" y se espera que se desarrolle entre la tarde y noche del viernes 27 de febrero.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo