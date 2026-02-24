Logo Mega

Lluvias en el norte: Videos muestran intensas precipitaciones en zonas de la región de Atacama

¿Qué pasó? 

Este martes continuaron las lluvias en la comuna de Diego de Almagro, específicamente en la localidad de Inca de Oro, región de Atacama, zona que ya había resultado afectada el lunes. 

Producto de las precipitaciones, se reportaron remociones de masa y anegamientos, dejando cientos de damnificados. También, hubo interrupciones en el suministro de agua potable y electricidad. 

A raíz de la emergencia, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes", de hasta 10 milímetros de agua, durante esta jornada. 

También, existe una Alerta Amarilla para Diego de Almagro por tormentas eléctricas en pampa, precordillera y cordillera. 

Revisa videos de las lluvias en la región de Atacama 

Este martes no se registraron remociones de masa ni anegamientos en la zona, solo fuertes lluvias.

A continuación, videos de los damnificados el día lunes.

