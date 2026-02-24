Lluvias moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo: Emiten alerta por precipitaciones en zona de la región de Atacama

24 feb. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este martes una alerta por precipitaciones "moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo" en una zona de la región de Atacama.

La medida se da en el marco de las intensas lluvias que han afectado desde el lunes a la zona norte del país, provocando remociones de masa y anegamientos, y dejando cientos de damnificados.

Hasta 10 milímetros de agua

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una "inestabilidad atmosférica" y se registrará entre la tarde y noche de este martes 24 de febrero.

Las lluvias caerán específicamente en el sector de la Pampa, ubicado al interior de la región, y se esperan entre 5 y 10 milímetros de agua.

¿Qué significa una alerta meteorológica según la DMC?

La DMC emite alertas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado de su evolución, seguir las instrucciones y "evitar riesgos innecesarios".

