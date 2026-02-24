Periodista de NBC ofrece recompensa de un millón de dólares por información para encontrar a su madre desaparecida

24 feb. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista del canal de televisión estadounidense NBC, Savannah Guthrie, anunció este martes que su familia ofrece hasta un millón de dólares (más de 860 millones de pesos chilenos) por información que permita encontrar a su madre, quien permanece desaparecida desde hace 24 días.

De todas formas, aunque la esperanza de Guthrie y su familia es hallarla viva, también reconoció que su madre podría ya estar muerta, un trágico final para un caso que ha mantenido en vilo a Estados Unidos y que desconcierta a la policía.

"Puede que ya se haya ido"

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, el pasado 1 de febrero. A pesar de una intensa búsqueda, la policía aún no ha identificado a ningún sospechoso en el caso.

Con la voz entrecortada, Guthrie dijo en una publicación en Instagram que ella y sus hermanos aceptan que su madre podría estar muerta. "Sabemos que puede estar perdida. Puede que ya se haya ido", dijo Guthrie, agregando que ella y su familia necesitan cerrar este capítulo.

"Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a encontrarla", dijo la presentadora. "Alguien allá afuera sabe algo que puede hacer que vuelva a casa", añadió.

FBI no ha identificado a ningún sospechoso

Además, investigadores federales están ofreciendo 100.000 dólares por información que conduzca a la localización de la mujer o al arresto de sus captores.

El FBI difundió fotos y un video de una persona enmascarada acercándose a la casa de Guthrie la noche del secuestro, pero no ha identificado a ningún sospechoso.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo la semana pasada que los investigadores habían descartado que los familiares de Nancy Guthrie tuvieran alguna participación en su desaparición.