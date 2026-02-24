Iba camino a su práctica y murió por una "bala loca": Detienen a acusado de participar en crimen de TENS en La Pintana

24 feb. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este martes la captura de uno de los presuntos autores de una balacera que terminó en la muerte a un estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) que transitaba por la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El trágico hecho, ocurrido el 28 de septiembre del año pasado, generó conmoción en la comunidad, ya que la víctima recibió el proyectil cuando se dirigía a su práctica profesional. Durante su trayecto, quedó en medio de dos bandas rivales que se enfrentaban a tiros.

Policía ya tiene identificado a otros participantes del crimen

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, explicó que personal de la unidad especializada "logró la ubicación y detención de uno de los autores materiales de este hecho".

"Respecto a la dinámica de los hechos, la víctima iba en dirección a su lugar de estudio, en un momento que se ve involucrada en un enfrentamiento entre bandas rivales, resultando herido de muerte en el lugar", agregó el detective.

En cuanto a los participantes en el crimen, Briones sostuvo que están plenamente identificados por la policía y que están con orden de detención vigente.

Tenía 21 años y estudiaba Técnico en Enfermería

De acuerdo a los antecedentes que se revelaron en su momento, la víctima fue identificada como Christopher Barrientos, un joven de 21 años de edad que estudiaba Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en Inacap, en la sede de La Granja.

Su muerte se produjo a eso de las 19:00 horas en la intersección de calles General Arriagada con Pasaje El Cabildo, mientras caminaba hacia el paradero para tomar la micro y dirigirse a su práctica profesional en el Hospital Barros Luco de San Miguel.