Confirman nuevo fallecido por explosión de camión en Renca y aumenta a 11 el número de víctimas fatales

24 feb. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la tarde de este martes de un nuevo fallecido por la explosión de un camión de gas que ocurrió el pasado jueves en la comuna de Renca, aumentando a 11 el número de víctimas fatales.

Por medio de un comunicado, el organismo indicó que uno de los pacientes hospitalizados, quien se encontraba recibiendo atención médica en la Mutual de Seguridad, perdió la vida producto de la gravedad de sus heridas.

"Nos unimos al dolor de su familia y de quienes hoy enfrentan esta pérdida, expresándoles nuestro respeto, cercanía y acompañamiento en un momento tan profundamente doloroso", agregó la subsecretaría.

Seis pacientes siguen en riesgo vital

En el mismo escrito, se informó también sobre los otros 10 pacientes que aún permanecen hospitalizados en la red pública y privada, y que todavía luchan por su vida.

Del total, "seis permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, y cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios", se señaló.

Actualmente, hay tres pacientes en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en la Clínica Indisa, y un paciente en la ex Posta Central.