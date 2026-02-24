"¿Puedo saber el origen de ese tatuaje?": El emotivo momento entre Neme y Emanuel Noir de Ke Personajes

24 feb. 2026 - 20:03 hrs.

Ke Personajes fue invitado este martes al programa de Mega, Only Viña, para conversar acerca de su espectáculo del miércoles en el Festival de Viña del Mar 2026.

El grupo argentino de cumbia se presentará al cierre de la cuarta noche, después de Juanes y la comediante Asskha Sumathra, por lo que pretende hacer bailar con todo al "Monstruo".

El emotivo momento entre Neme y Emanuel Noir

En medio de la conversación en el programa, el conductor José Antonio Neme no pudo evitar hablar sobre un tatuaje de un perro en la pantorrilla derecha de Emanuel Noir.

El comunicador le explicó la cercanía que tiene con los animales y que hoy su perrito bulldog está pasando por un grave estado de salud.

"Hoy día está muy enfermo. Me toca especialmente, porque mi perrito es igual a él y está en una situación bien crítica", le comentó Neme a Noir.

A partir de allí, le hizo una pregunta: "¿Puedo saber el origen de ese tatuaje? ¿Representa a algún perrito en especial?".

A lo anterior, Noir respondió que "es mi perrito que está en el campo. Se llama Tyson, es un perrito que me acompañó en las peores... fueron épocas malas. Tiene ocho años. Es el dueño de la casa del campo".

