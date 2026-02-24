"Está invitada oficialmente": Líder de Ke Personaje comparte con sus fans y le regala una entrada a una de sus seguidoras
En la tarde de este miércoles, el líder y vocalista de la banda Ke Personajes, Emanuel Noir, salió a compartir con las personas que se encontraban a las afueras del hotel Sheraton Miramar, en Viña del Mar, región de Valparaíso, y compartió con muchos de sus seguidores.
La agrupación de cumbia se presentará por primera vez en el Festival de Viña la jornada del miércoles 25, cerrando la noche y haciendo bailar al público de la Quinta Vergara.
Emanuel Noir regala entrada a una fan
Noir no solo firmó autógrafos a las personas que lo esperaban afuera del hotel, sino que también interactuó con algunos de sus fans.
Incluso, permitió que una joven, llamada Antonia, pasara el cerco perimetral y compartieron un abrazo.
En medio del cariñoso momento, la prensa le preguntó a la joven si contaba con una entrada para el show en la Quinta Vergara, pero ella respondió que lamentablemente no contaba con un boleto.
En ese instante, el vocalista de Ke Personajes se comprometió con regalar una entrada a Antonia. "Está invitada oficialmente", aseguró.
