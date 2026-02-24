¿Mon Laferte, Juanes o Yandel? Panel de Con Gusto a Viña debate quién merece la gaviota de platino en Viña 2026

24 feb. 2026 - 15:55 hrs.

Casi todos los artistas en el Festival de Viña del Mar reciben la gaviota de plata y oro, mientras que anteriormente se entregaban las antorchas. Sin embargo, hay otro premio que muy pocos han alcanzado en la historia de la Quinta Vergara.

Se trata de la gaviota de platino, un galardón especial que se suele entregar a solo un cantante cada año y que busca premiar la trayectoria y el vínculo emocional de los artistas con el Festival de Viña.

¿Quiénes pueden recibir gaviota de platino?

La discusión se encendió en el panel de 'Con Gusto a Viña', en donde debatieron respecto a el o la artista que merecía el premio que en ediciones anteriores alcanzaron Miriam Hernández, Los Jaivas, Lucho Gatica, Isabel Pantoja y Luis Miguel.

Al respecto, el periodista César Campos explicó que la gaviota de platino solo se suele entregar a artistas con más de 30 años de trayectoria, criterio que en este caso aplica para Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel. Asimismo, deben tener un vínculo histórico con la Quinta Vergara y una carrera internacional importante. También, el "monstruo" debe exigirlo.

Un criterio que para José Antonio Neme no es correcto: "Yo soy de la idea de que el público debe entregar los premios, no un comité. Lo lindo de la Quinta Vergara es lo que se genera ahí (...). No sé si estoy tan de acuerdo con que haya que cumplir ciertos requisitos".

Neme incluso cuestionó que no se le haya entregado la gaviota de platino a artistas como Gloria Estefan o Pet Shop Boys. "Entonces, si no se lo diste a ellos, me parecería raro dárselo a Juanes", argumentó.

El debate del panel

Kenita Larrain también comentó que Gloria Estefan "tenía una vinculación con Viña, después de 43 años de haber estado en la Quinta Vergara, ella vuelve. Además, junto a su marido ha levantado a grandes artistas en Miami que después han estado en Viña con mucho éxito".

En esa línea, Neme propuso a Mon Laferte como una buena aspirante a recibir el galardón, "primero porque es de Valparaíso; además, ha llegado más lejos que cualquier artista chileno en el último tiempo. Tiene una estética espectacular, tiene una voz maravillosa y es comercialmente atractiva. ¿Cómo no le vas a dar una gaviota de platino solo porque no tiene 30 años de carrera? Me parece un poquito absurdo".

No obstante, Campos reiteró que "Mon Laferte no puede recibir el premio, a no ser que se vaya abajo la Quinta Vergara, solo porque no tiene 30 años de trayectoria".