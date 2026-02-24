"Un encuentro hermoso": Alcaldesa Ripamonti recibe a NMIXX en el Palacio Vergara antes de su histórico debut en Viña 2026

24 feb. 2026 - 14:21 hrs.

En la antesala de su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, las integrantes de NMIXX recorrieron parte de la historia de la ciudad tras una invitación encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La visita se realizó la tarde del lunes en el Palacio Vergara, donde las seis artistas conocieron detalles sobre los inicios de la comuna y su identidad. Durante el recorrido, que fue liderado por la jefa comunal, las jóvenes observaron la arquitectura del edificio patrimonial, su entorno y parte de su colección artística.

El grupo, integrado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, se presentará en la noche de este martes en la Quinta Vergara, marcando un hito al convertirse en el primer conjunto de K-pop en la historia del certamen. Su participación abre espacio a nuevos géneros musicales dentro del festival.

Recorrido por la historia viñamarina

Tras finalizar el encuentro, la alcaldesa les entregó a cada una un reconocimiento: una medalla de participación que quedará como registro de su paso por la ciudad.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, la autoridad comunal compartió parte de la jornada. “Pudimos compartir parte de nuestra historia con NMIXX. Las recibimos en el Palacio Vergara para recorrer y contarles sobre los inicios de nuestra ciudad y la identidad viñamarina que tanto nos enorgullece”, escribió.

En la misma publicación agregó: “Gracias, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, por la cercanía y el cariño. Fue un encuentro hermoso, de esos que generan una conexión real entre culturas”.

Finalmente, destacó la relevancia de su presentación en el certamen. “Hoy en la Quinta Vergara brillarán y marcarán un hito que quedará para siempre: la primera banda de K-pop en los 65 años de historia del Festival”, cerró.

