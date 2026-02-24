Buin Zoo cambiará de horario: ¿Desde cuándo el zoológico cerrará antes?

24 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El Buin Zoo es un bioparque ubicado en la comuna de Buin que sirve como gran referencia para una máxima conexión con la naturaleza.

Según lo reseñado por el sitio web oficial de este recinto de conservación ambiental, actualmente trabaja de lunes a domingo entre las 10:00 y las 19:00 horas.

Pero este formato se mantendrá sólo hasta finales de febrero. Mientras se acerca el fin de la temporada de verano, se aproxima el cambio de programación del jardín zoológico.

¿Desde cuándo el zoológico cerrará antes?

El Buin Zoo modificará el horario a partir del martes 3 de marzo. El nuevo esquema será de martes a domingo, desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

En el venidero horario de invierno, el zoológico se mantendrá cerrado los días lunes, con fines de mantenimiento y descanso.

Así se puede acceder al zoológico

Para ingresar al zoológico es necesario comprar entradas por medio del sitio web oficial, al que se puede acceder por medio del siguiente enlace.

Los costos van entre los $15.990 para los adultos, $13.990 para niños y $6.990 para adultos mayores.

Hay ciertas excepciones en los pagos, que se aplican a los de estatura menor a 90 centímetros, personas acreditadas con discapacidad y personas que estén de cumpleaños, quienes entran gratis.

