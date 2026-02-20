Programa Turismo Familiar: Esto incluye el paquete que cubre casi el 80% del valor tu viaje

20 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Desde ya puedes organizar una escapada con tu familia a diversos lugares del país, gracias al Programa Turismo Familiar, ya que te permite comprar paquetes de viajes a un precio económico.

Es una iniciativa estatal que otorga un beneficio para cubrir hasta cerca del 80% del valor por un viaje de tres días y dos noches, cuyo copago para los beneficiarios suele ser de $25.000 o menos.

¿Qué incluye el Programa Turismo Familiar?

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que el programa cubre traslado, alojamiento por dos noches, alimentación completa, excursiones, paseos y experiencias, guía de turismo y seguro de asistencia durante todo el viaje.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Los grupos interesados en obtener el cupo familiar tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.

Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante o algún integrante es mayor de 60 años.

Para acceder al cupo mujer, pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante). En este caso, el grupo debe estar compuesto exclusivamente por mujeres.

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

El trámite se efectúa en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde podrán postular entregando los documentos requeridos siempre que haya cupos disponibles.

Luego, tendrán que firmar la carta de viaje con Sernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago.

Está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuyos municipios manifestaron su interés de postular al programa.

