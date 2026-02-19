BioParque Buin Zoo: Estos son sus horarios y el valor de la entrada

19 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El BioParque Buin Zoo, ubicado en la comuna de Buin, región Metropolitana, es un espacio donde se promueve el encuentro con la naturaleza, la conciencia de la biodiversidad y el impulso de soluciones sostenibles.

La brújula de la existencia de este parque está definida por su lema: “Vivimos para conservar la naturaleza y juntos dejar nuestro mundo mejor”.

¿Cómo asistir al BioParque Buin Zoo?

Para los interesados en visitar este espacio, podrán hacerlo tanto en vehículo propio, en bus (líneas “Buin – Maipo” y “Buin – Paine”) y en tren (Estación Buin Zoo).

Respecto a los horarios, se mantiene abierto de lunes a domingo, desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. No obstante, a partir de marzo los horarios van a cambiar: será de martes a domingos, desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La entrada al lugar solo es posible adquirirla vía online, a través de la página web del BioParque. Una vez dentro, deberá seleccionarse la fecha de la visita y el tipo de entrada.

Existen diferentes opciones para conseguir los pases, pero las más comunes son:

Entrada adulto : Entre 15 y 59 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $15.990.

: Entre 15 y 59 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $15.990. Entrada niño : Entre 90 cm de estatura y 14 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $13.990.

: Entre 90 cm de estatura y 14 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $13.990. Entrada adulto mayor: 60 años o más. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $6.990.

Los grupos que quedan exentos del pago son: niños con estatura menor a 90 cm, personas con credencial de discapacidad del Senadis y personas de cumpleaños. No se debe comprar la entrada en ninguno de estos casos.

