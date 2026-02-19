Logo Mega

BioParque Buin Zoo: Estos son sus horarios y el valor de la entrada

El BioParque Buin Zoo, ubicado en la comuna de Buin, región Metropolitana, es un espacio donde se promueve el encuentro con la naturaleza, la conciencia de la biodiversidad y el impulso de soluciones sostenibles.

La brújula de la existencia de este parque está definida por su lema: “Vivimos para conservar la naturaleza y juntos dejar nuestro mundo mejor”.

¿Cómo asistir al BioParque Buin Zoo?

Para los interesados en visitar este espacio, podrán hacerlo tanto en vehículo propio, en bus (líneas “Buin – Maipo” y “Buin – Paine”) y en tren (Estación Buin Zoo).

Respecto a los horarios, se mantiene abierto de lunes a domingo, desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. No obstante, a partir de marzo los horarios van a cambiar: será de martes a domingos, desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La entrada al lugar solo es posible adquirirla vía online, a través de la página web del BioParque. Una vez dentro, deberá seleccionarse la fecha de la visita y el tipo de entrada.

Existen diferentes opciones para conseguir los pases, pero las más comunes son:

  • Entrada adulto: Entre 15 y 59 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $15.990.
  • Entrada niño: Entre 90 cm de estatura y 14 años. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $13.990.
  • Entrada adulto mayor: 60 años o más. Uso solo para el día seleccionado. No sujeto a devoluciones. Costo $6.990.

Los grupos que quedan exentos del pago son: niños con estatura menor a 90 cm, personas con credencial de discapacidad del Senadis y personas de cumpleaños. No se debe comprar la entrada en ninguno de estos casos.

