Cómo revisar si tienes multas de tránsito antes de pagar tu permiso de circulación

19 feb. 2026 - 19:00 hrs.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ofrece una herramienta web para conocer si se tienen multas de tránsito, las cuales deben estar al día para poder obtener el Permiso de Circulación 2026.

Dicha herramienta otorga información de las infracciones enviadas a los Juzgados de Policía Local, detectadas en las zonas de control fotográfico.

¿Cómo saber si tengo multas pendientes?

Para conocer si se poseen multas pendientes, en la herramienta online de Fiscalización de Transportes debe ingresarse la Placa Patente del vehículo, sin guión ni dígito verificador.

Luego, se debe ingresar el texto de validación (captcha) y presionar el botón “Consultar Placa Patente”.

Una vez completado el proceso, el sistema arrojará los datos de las multas de los últimos 60 días corridos. Este proceso “no da cuenta de la decisión del tribunal ni refleja el ‘Pago’ o ‘No Pago’ de la infracción”, se lee en la página web.

Cabe recordar que las fechas límites para cancelar el permiso de circulación son las siguientes:

Hasta el 31 de marzo : automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.

: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas. Hasta el 31 de mayo : taxis y buses.

: taxis y buses. Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.

