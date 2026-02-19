Precio de la bencina: Revisa si subió, bajó o se mantuvo el valor de las gasolinas este jueves

19 feb. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios en los combustibles en Chile, comunicando los valores que tendrá la bencina desde este jueves 19 de febrero.

¿Suben o bajan los precios?

Las variaciones del precio, según Enap, son:

Gasolina de 93: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Gasolina de 97: $0,0 por litro.

$0,0 por litro. Kerosene: +$55,5 por litro

+$55,5 por litro Diésel: 0,0 por litro.

0,0 por litro. Gas licuado de uso vehicular: $0,0 por litro

¿Cómo se regulan los precios de los combustibles?

Según la empresa, los valores se estiman considerando los precios de importación "desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos)" y otros costos propios de la importación de combustibles, como el que implica el transporte marítimo hasta Chile.

Asimismo, se toman en cuenta las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).

"Enap no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno (...) al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", señala la compañía en la página web.

Por el contrario, aclaró que su rol es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

