"Él venía a tomar desayuno y no llegó": Padre de motorista desaparecido tras explosión en Renca pide ayuda para encontrarlo

19 feb. 2026 - 18:19 hrs.

Una de las historias que ha conmovido a la opinión pública tras la explosión de un camión de gas que la mañana de este jueves tuvo lugar en la comuna de Renca, Región Metropolitana, es la de una pareja que iba a bordo de una motocicleta al momento del accidente.

En un comienzo, se había reportado como desaparecida a Paulette Tello, una de las personas a bordo del vehículo. Sin embargo, después se confirmó que había sido trasladada a un centro asistencial, en donde permanece con el 90% de su cuerpo quemado.

Ahora es su pareja, Nicolás, quien está inubicable tras el accidente. En conversación con Meganoticias, su padre relató cómo se enteró de la noticia y de las labores que han realizado como familia para dar con su paradero, además de hacer un llamado a la colaboración.

"El Nico viene a tomar desayuno acá y no llegó"

"Lo que tengo entendido es que Nicolás se dirigía a su trabajo. Él reside en la comuna de Renca, venía por la autopista General Velásquez, por lo que entiendo, cuando se encontraron con lo acontecido", comenzó señalando Ramiro Soto, padre del conductor.

El hombre dijo que su hijo y su pareja "iban en la moto, porque ambos trabajan hacia el norte (de la región), iban en dirección al trabajo cuando ocurrió esto".

Ramiro indicó que fue a eso de las 12:00 horas cuando se enteró de que ambos se toparon con el accidente. "El Nico viene a tomar desayuno acá y no llegó, entonces nos empezamos a preocupar", comentó.

"De repente llega un vecino y llegan los hermanos de la pareja de mi hijo, con unos videos a preguntar qué pasaba", relató, pero Soto tampoco tenía detalles de lo ocurrido.

"Se ha llamado a clínicas y hospitales, pero no hay información"

Ramiro continuó señalando que, después de saber que Nicolás se encontró con la explosión, comenzó a llamarlo, pero no le contestaba: "Buscamos los teléfonos, llamamos a las empresas donde ellos trabajan y no aparecieron a trabajar hoy".

"Se ha llamado a distintas clínicas y hospitales, pero no hay información, no sé cuál es la razón, pero no hay información", declaró.

Afortunadamente, sí se logró hallar a Paulette en el Hospital Félix Bulnes. "Me acaban de informar que estaba por allá. El hermano de ella la encontró por allá, pero mi hijo no sé dónde está", dijo.

Ramiró expresó a Meganoticias que actualmente están a la espera de que alguien les informe en dónde está Nicolás, para poder visitarlo.

"Lo único que necesito es que den la nómina de las personas, en dónde está, cómo está, y asumir lo que sucedió. Esperar que estén bien, que haya mejoría, nada más que eso", concluyó.