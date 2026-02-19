Senapred solicita evacuar sector de Pirque por incendio forestal

19 feb. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred solicitó la tarde de este jueves la evacuación de un sector de la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que se desarrolla en la zona.

De acuerdo al servicio público, el llamado va dirigido al sector de La Lechería de San Vicente. Para reforzar el trabajo en terreno de los organismos técnico, se activó mensajería SAE.

Desde la institución recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta". Asimismo, se pidió "considerar a las mascota y sus necesidades".

Alerta Roja en Pirqu

Existe una Alerta Roja para Pirque por un incendio forestal que sigue en combate y que comenzó a desarrollarse en el sector Camino La Lechería. De momento, van 20 hectáreas consumidas.

En la emergencia trabajan el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, San Bernardo y La Granja; además de Brigadas Roble 19, Roble 13 y Roble 14; un técnico, dos helicópteros y un camión cisterna.

El siniestro avanza por cercano a sectores habitados. Por ello, la alerta sigue vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.