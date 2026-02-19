Este fue el emotivo regalo que recibió la futbolista chilena Fernanda Pinilla tras el nacimiento de su hija con Grace Lazcano

19 feb. 2026 - 20:15 hrs.

Esta semana, la futbolista Fernanda Pinilla y la periodista Grace Lazcano anunciaron el nacimiento de su primera hija, Elena, a través de una tierna foto con la bebé recién nacida.

"Y un arcoíris me pintó la piel. Para amanecer contigo. Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor", escribió la seleccionada nacional en sus redes sociales.

Asimismo, desde su actual club, León de México, felicitaron a la jugadora y compartieron un emotivo video de bienvenida para la guagua.

El tierno video de regalo para Fernanda Pinilla

A través de su cuenta de Instagram, León Femenino publicó un emotivo video en el que se ve el camarín de las jugadoras del plantel, cada una con su camiseta. Sin embargo, en el puesto de Pinilla, también figura una pequeña polera con el nombre de "Elena".

¡Felicidades por haber recibido a la mejor jugadora de su equipo! Elena ya es parte de la familia esmeralda. Hay una nueva fiera en la familia", escribió el club azteca.

Tanto Grace como Fernanda agradecieron el gesto, mientras que la publicación se llenó de comentarios y felicitaciones para ambas.