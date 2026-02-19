El reflexivo mensaje de Yamila Reyna tras polémico quiebre con Américo
Durante la jornada de hoy jueves, Yamila Reyna compartió a través de sus redes sociales un reflexivo mensaje a días de protagonizar un polémico quiebre con Américo.
Luego de pronunciarse ante la filtración de la demanda que interpuso contra el cantante, ahora reapareció publicando el mensaje junto a una imagen con la que hizo alusión a su estado emocional actual.
El mensaje de Yamila Reyna
Fue a través de redes sociales que la animadora subió una fotografía donde se puede ver a una planta con ramas marchitas, junto a la canción "Sunflower".
"Si ella fue capaz de renacer, yo también lo haré", escribió Yamila Reyna junto a un emoji de dos corazones rosados.
Antes de la filtración de la denuncia, también había compartido un mensaje reflexivo, pero era una cita de un escritor uruguayo, Mario Benedetti, que decía: "'Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre'", sostuvo.

