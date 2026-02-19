Testigo iba en camioneta con su padre cuando se originó la explosión en Renca: "El calor era insoportable"

19 feb. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Juan Pablo, ingeniero en climatización, conversó con Meganoticias y reveló que iba en camioneta con su padre este jueves cuando se vieron afectados por el incendio en la comuna de Renca. Los dos se dirigían a Macul desde Lampa para realizar una instalación de aire acondicionado, cuando captaron una nube blanca que se transformó en pocos segundos en una explosión.

El joven explicó que, como casi siempre, tomó General Velásquez para movilizarse en su vehículo. A partir de allí vio pasar su vida frente a sus ojos, puesto que la explosión la recibió un camión que iba justo delante de él y su padre, lo que provocó que escaparan lo antes posible.

"Esa nube blanca se convirtió en fuego"

Juan Pablo señaló que "cuando íbamos pasando por General Velásquez, vimos una nube blanca muy grande y la empecé a grabar, porque el tráfico se detuvo. Esa nube blanca se convirtió en fuego. Hubo una explosión muy grande".

"Primero fue una explosión, que el camión que iba delante nuestro la recibió. Dimos marcha atrás y hubo una segunda explosión que incendió nuestro vehículo. Ahí salimos corriendo", aseguró.

"Había explosiones cada 30 segundos"

El afectado dejó en claro que "fue un calor que era insoportable. Yo puse la cara de lado y me tapé, porque el calor era insoportable. La camioneta se incendió y dije que había que correr. Él (su papá) quedó shockeado, porque vimos gente que se tiraba de la autopista. Se estaban quemando".

Juan Pablo agregó que "había explosiones cada 30 segundos y no sabíamos dónde era... esa curva (donde volcó el camión de empresa de gas) tiene un paso nivel abajo. Esa curva son tres pistas que se convierten en una sola y todos la toman a 120 o 140 km/h, cuando la velocidad máxima es 80 km/h".

