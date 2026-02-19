De consolas de video hasta atún en tarro: Las insólitas exigencias de los artistas para Viña 2026

19 feb. 2026 - 18:45 hrs.

A medida que se acerca el Festival de Viña 2026, los detalles de lo que ocurre tras bambalinas comienzan a salir a la luz. Recientemente, se dio a conocer el listado de las solicitudes que las estrellas han hecho llegar a la producción para sus camarines.

Desde peticiones sumamente sofisticadas hasta elementos de lo más cotidianos.

El contraste: La sencillez de Matteo Bocelli vs. el festín de Ke Personajes

Uno de los puntos más llamativos es la diferencia entre los gustos de los artistas internacionales y los referentes de la música tropical.

El tenor italiano mantiene una línea saludable y sencilla, solicitando únicamente frutas y comida sin gluten. Ke Personajes: En la otra vereda, el grupo liderado por Emanuel Noir prefiere un ambiente más relajado y calórico, exigiendo pizzas, empanadas y los clásicos alfajores de chocolate.

Mon Laferte: Un camarín con gusto a hogar

La chilena Mon Laferte siempre destaca por su autenticidad, y sus pedidos para este 2026 no son la excepción. Lo que más ha llamado la atención es la inclusión de elementos básicos que parecen armar una colación bien "chilena" o casera en medio del ajetreo del festival:

El complemento ideal para sus galletas de arroz y maíz. Infraestructura: Además de los snacks, solicitó un camarín exclusivo para vestuario y una estación de maquillaje completa.

Bienestar, misticismo y tecnología

El resto de la parrilla también tiene sus particulares "imprescindibles". Bomba Estéreo destaca por buscar un ambiente místico con muchas velas, flores y productos orgánicos. Por su parte, el toque tecnológico lo pone el argentino Paulo Londra, quien pidió una PlayStation para calmar los nervios antes de salir a escena, además de su infaltable mate.

Resumen de otras solicitudes destacadas:

Gloria Estefan: Una selección clásica de quesos, charcutería y pastelería.

Enfocados en el cuidado de la voz con té, jengibre y miel. Pablo Chill-E: Prefiere un estilo de cóctel con tablas de quesos y bebidas energéticas.

