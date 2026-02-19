Una parcela en Chicureo, un terreno y acciones en empresas: Estas son las 16 propiedades de Mauricio Pinilla que salen a remate
- Por Vicente Guzmán
Mauricio Pinilla está en quiebra. Así lo decretó el miércoles el 15° Juzgado Civil de Santiago, que detalló que el exfutbolista acumula una deuda de más de $1.670 millones tras un fallido negocio.
El caso se remonta a 2016, cuando abrió el Bar Constitución en el barrio Bellavista, negocio por el que fue apuntado por no pagar los arriendos del local y de violar diversas cláusulas del contrato, además de ser acusado de usura por parte de su exsocio y representante legal de la compañía.
En consecuencia, se activó un proceso de liquidación forzosa simplificada, que contempla el remate de 16 bienes asociados al histórico jugador de la Universidad de Chile, que, para peor, informó la semana que padecía cáncer de piel.Ir a la siguiente nota
Las 16 propiedades de Pinilla que serán rematadas
Las millonarias deudas que contrajo Mauricio Pinilla tienen relación con siete entidades bancarias y acreedores: BCI ($682.818.791), Banco Santander ($207.825.261), Scotiabank Chile ($111.244.034), Universidad de los Andes ($5.118.766), Tesorería General de la República ($11.720.860), Primus Capital ($514.366.439) e Inversiones Yagoda Group Ltda ($137.513.445).
A raíz de ello, se decidió rematar 16 de sus bienes:
- Marca Pinigol — Sin postura mínima
- Loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Matilda SpA RUT: 76.684.778-1 — Sin postura mínima
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000
- 100% de 100 acciones en Grosseto SpA, RUT: 77.311.027-1 — Sin postura mínima
- 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada, RUT: 76.045.660-8 — Sin postura mínima
- 30% en Ate SpA, RUT: 76.882.983-7 — Sin postura mínima
- 100% en Inversiones Maualessan SpA, RUT 76.244.706-1 — Sin postura mínima
- 80% en Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, RUT: 76.395.827-2 — Sin postura mínima
- 50% en Constructora London House Limitada, RUT: 76.244.867-K —Sin postura mínima
- 50% en Comercial Kavod Limitada, RUT: 76.307.495-1 — Sin postura mínima
- 25% en Bar Constitución SpA, RUT: 76.522.432-2 — Sin postura mínima
- 100% en Smarthouse SpA, RUT: 76.455.210-5 — Sin postura mínima
- 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL, RUT: 77.083.906-8 — Sin postura mínima
- 100% en Servicios Grosseto SpA, RUT: 77.868.623-6 — Mínimo de $1.000.000
- Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo — Mínimo de UF 36.041
El remate de las primeras quince del listado está fijado para el 25 de febrero en las dependencias de QRemate; mientras que la subasta de la parcela tendrá lugar en la oficina de Colliers el 26 de marzo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Gissella Gallardo cuenta detalles de la quiebra de Mauricio Pinilla: "Pensé que no iba a salir públicamente"
- "Amo que vean cosas donde no las hay": Gissella Gallardo sale al paso de rumores de quiebre con Mauricio Pinilla
- Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla: Bienes del exfutbolista saldrán a remate