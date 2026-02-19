Una parcela en Chicureo, un terreno y acciones en empresas: Estas son las 16 propiedades de Mauricio Pinilla que salen a remate

19 feb. 2026 - 09:06 hrs.

Mauricio Pinilla está en quiebra. Así lo decretó el miércoles el 15° Juzgado Civil de Santiago, que detalló que el exfutbolista acumula una deuda de más de $1.670 millones tras un fallido negocio.

El caso se remonta a 2016, cuando abrió el Bar Constitución en el barrio Bellavista, negocio por el que fue apuntado por no pagar los arriendos del local y de violar diversas cláusulas del contrato, además de ser acusado de usura por parte de su exsocio y representante legal de la compañía.

En consecuencia, se activó un proceso de liquidación forzosa simplificada, que contempla el remate de 16 bienes asociados al histórico jugador de la Universidad de Chile, que, para peor, informó la semana que padecía cáncer de piel.

Las 16 propiedades de Pinilla que serán rematadas

Las millonarias deudas que contrajo Mauricio Pinilla tienen relación con siete entidades bancarias y acreedores: BCI ($682.818.791), Banco Santander ($207.825.261), Scotiabank Chile ($111.244.034), Universidad de los Andes ($5.118.766), Tesorería General de la República ($11.720.860), Primus Capital ($514.366.439) e Inversiones Yagoda Group Ltda ($137.513.445).

A raíz de ello, se decidió rematar 16 de sus bienes:

Marca Pinigol — Sin postura mínima Loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254 100% de 10 acciones Inversiones Doña Matilda SpA RUT: 76.684.778-1 — Sin postura mínima 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000 100% de 100 acciones en Grosseto SpA, RUT: 77.311.027-1 — Sin postura mínima 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada, RUT: 76.045.660-8 — Sin postura mínima 30% en Ate SpA, RUT: 76.882.983-7 — Sin postura mínima 100% en Inversiones Maualessan SpA, RUT 76.244.706-1 — Sin postura mínima 80% en Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, RUT: 76.395.827-2 — Sin postura mínima 50% en Constructora London House Limitada, RUT: 76.244.867-K —Sin postura mínima 50% en Comercial Kavod Limitada, RUT: 76.307.495-1 — Sin postura mínima 25% en Bar Constitución SpA, RUT: 76.522.432-2 — Sin postura mínima 100% en Smarthouse SpA, RUT: 76.455.210-5 — Sin postura mínima 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL, RUT: 77.083.906-8 — Sin postura mínima 100% en Servicios Grosseto SpA, RUT: 77.868.623-6 — Mínimo de $1.000.000 Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo — Mínimo de UF 36.041

El remate de las primeras quince del listado está fijado para el 25 de febrero en las dependencias de QRemate; mientras que la subasta de la parcela tendrá lugar en la oficina de Colliers el 26 de marzo.

