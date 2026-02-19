Boletas de luz incluirán descuentos por errores tarifarios: Así puedes revisarlos

19 feb. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Las boletas de la luz correspondientes al mes de enero incluirán un importante descuento, en el marco del oficio presentado en diciembre de 2025 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que instruyó a las distribuidoras a mostrar de forma explícita los valores descontados en los cargos de distribución y transmisión.

La medida surge tras los errores en los cálculos tarifarios previamente informados por la autoridad.

Así aparecerá tu descuento en la boleta

El descuento aparecerá detallado en la cuenta mediante el siguiente mensaje: "Esta cuenta contiene un descuento de $xx.xxx (monto) por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 'Y' pesos (monto) por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA", según consignó LUN.

Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, explicó al medio que “es importante tener en cuenta que el monto que aparece en la cuenta ya está descontado del total de la boleta y es informativo para el usuario final”.

De acuerdo con el académico, los descuentos varían entre $1.579 para los clientes de Edelaysen en Coyhaique y Aysén, y $4.534 para los usuarios de CGED en Coquimbo.

“Estos montos de descuento tienen origen en los errores de cálculo que afectaron a una parte del cargo de energía, que explica el 70% de la tarifa, y al cargo de transmisión, que da cuenta del 10% de esta”, añadió.

Descuentos por seis meses

Por su parte, Javier Parra, académico de la Universidad de Concepción y director de Fundación Energía Para Todos, respaldó el diagnóstico: “El descuento por generación se debe a los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa eléctrica. Se les pagó de más a las generadoras y esto ahora se va a devolver en un descuento que dura seis meses”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Castillo, ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas y socio de Táctica Abogados, valoró la transparencia hacia los usuarios.

“Evidentemente, habrá clientes que quieran tener aún más información que les permita replicar el cálculo, la que siempre podrán solicitar a la distribuidora y/o a la SEC”, cerró.