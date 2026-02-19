"Nunca respondieron": Gissella Gallardo revela desaire de amigos de Mauricio Pinilla tras quiebra financiera

19 feb. 2026 - 12:15 hrs.

Durante una conversación en un programa de televisión, Gissella Gallardo reveló un tenso momento que vivió Mauricio Pinilla con sus amigos tras la quiebra financiera.

Y es que al momento de que comenzó a enfrentar la crisis económica, cercanos al exfutbolista le hicieron un desaire y no respondieron a ayuda pedida por el otrora goleador.

"Nunca respondieron"

Durante un programa de Canal 13 fue que Gallardo habló sobre el complejo estado económico tras anunciarse la quiebra de Mauricio Pinilla y abordó el desaire de los amigos.

"Por ejemplo, cuando nos quedamos sin su auto, él le escribió a un par de personas como 'oye, me das el contacto de... para ver si quieren hacer una colaboración'... Nunca respondieron", reveló.

Además, la ahora expareja de Pinilla hizo énfasis en que fue después de conocerse el mal estado financiero del exseleccionado nacional que no le contestaron más, y aseguró que eran bastante cercanos.

"Eran amigos, amigos... pero bueno, nosotros vamos a salir adelante y ya está", finalizó.