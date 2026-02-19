Dos hombres y dos mujeres se encuentran graves en la Mutual de Seguridad por explosión de camión en Renca

19 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Tras la emergencia producida por una explosión y posterior incendio en la comuna de Renca, el Director Médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, Rafael Borgoño, entregó un reporte actualizado sobre el estado de salud de las víctimas ingresadas en ese recinto.

Cabe consignar, que debido al accidente, han fallecido cuatro personas y se encuentran cinco personas gravemente heridas en total.

En coordinación con los servicios de emergencia, el hospital recibió a cuatro adultos -dos hombres y dos mujeres- quienes presentan quemaduras de carácter grave derivadas del siniestro.

Debido a la severidad de las lesiones, los cuatro pacientes fueron ingresados de forma inmediata a pabellón para recibir manejo quirúrgico inicial. Hasta el momento del informe, tres de ellos ya han concluido sus respectivos procedimientos, mientras que el cuarto paciente se mantiene bajo intervención médica.

Una vez finalizadas estas cirugías, todos los afectados serán trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibirán vigilancia estrecha y un tratamiento especializado por parte de un equipo multidisciplinario.

El cuerpo médico enfatizó que las próximas veinticuatro horas serán fundamentales para determinar la evolución de los heridos, calificando este periodo como crítico.

El Hospital Clínico de Mutual de Seguridad aseguró que continuará monitoreando la situación y entregará nuevas actualizaciones a la opinión pública en la medida que se produzcan avances significativos en el estado de salud de los pacientes.