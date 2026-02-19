El amor llegó a la alfombra roja: Estas son las parejas que dirán presente en la Gala de Viña 2026

19 feb. 2026 - 14:51 hrs.

Ya todo está listo para la próxima entrega de la Gala de Viña. Celebridades invitadas, animadores y expertos que guiarán la noche están confirmados. Una lista de más de cien famosos desfilará por la alfombra más vista del país.

Parejas confirmadas

Estas son las parejas confirmadas, que brillarán la noche de este viernes en la noche cero, previa al festival.

María José "Coté" López y Lucas Lama

@ramsessssssssssssss Instagram Marlén Olivari y Luciano Marocchino

Marlen Olivari y Luciano Marocchino/Instagram

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

La pareja fue invitada y confirmaron su asistencia a la Gala de Viña 2026; este año será su primera vez desfilando en la alfombra roja.

@_faloon_ / Instagram

Josefina Montané y Pedro Campos

@pin_montane Instagram

Emilia Dides y Sammis Reyes

Se convirtieron en padres recientemente. Su paso por la edición pasada de la Gala fue un derroche de brillo y elegancia.

@sammisreyes Instagram

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

El año pasado llegaron comprometidos, ahora como esposos. La querida jueza y su marido dirán presente en la Gala 2026.

@cg_arroyo Instagram

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

Otra de las parejas que se casó recientemente. La modelo y el deportista desfilarán por la alfombra roja de la noche cero.

@trinidaddelanoi Instagram

Eugenia Lemos y Matías Kosznik

Hace unos meses fueron padres por primera vez y están invitados a la alfombra roja más vista del país.

@eugenialemosok Instagram

Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña

@belenaza_ Instagram

Recuerda que podrás disfrutar de la Gala de Viña 2026 por las pantallas de Mega y todas sus plataformas digitales.

