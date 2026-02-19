El amor llegó a la alfombra roja: Estas son las parejas que dirán presente en la Gala de Viña 2026
Ya todo está listo para la próxima entrega de la Gala de Viña. Celebridades invitadas, animadores y expertos que guiarán la noche están confirmados. Una lista de más de cien famosos desfilará por la alfombra más vista del país.
Parejas confirmadas
Estas son las parejas confirmadas, que brillarán la noche de este viernes en la noche cero, previa al festival.
María José "Coté" López y Lucas Lama
Marlén Olivari y Luciano Marocchino
Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
La pareja fue invitada y confirmaron su asistencia a la Gala de Viña 2026; este año será su primera vez desfilando en la alfombra roja.
Josefina Montané y Pedro Campos
Emilia Dides y Sammis Reyes
Se convirtieron en padres recientemente. Su paso por la edición pasada de la Gala fue un derroche de brillo y elegancia.
Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
El año pasado llegaron comprometidos, ahora como esposos. La querida jueza y su marido dirán presente en la Gala 2026.
Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
Otra de las parejas que se casó recientemente. La modelo y el deportista desfilarán por la alfombra roja de la noche cero.
Eugenia Lemos y Matías Kosznik
Hace unos meses fueron padres por primera vez y están invitados a la alfombra roja más vista del país.
Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
Recuerda que podrás disfrutar de la Gala de Viña 2026 por las pantallas de Mega y todas sus plataformas digitales.
