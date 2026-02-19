Programa de Útiles Escolares de Junaeb: Estos grupos los reciben

19 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El Programa de Útiles Escolares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es un beneficio gubernamental que consiste en la entrega anual de un set de material educativo.

Los implementos contenidos en el kit dependerán del nivel académico en el que se encuentre el destinatario. Se espera que la distribución inicie los últimos días de febrero en los distintos establecimientos educativos.

Estos grupos reciben el programa de Útiles Escolares de Junaeb

El Programa de Útiles Escolares de la Junaeb es recibido bajo dos modalidades. La primera está conformada por grupos de establecimientos públicos, al ser estudiantes de educación parvularia y de ciclos básica, media, adulta y especial, según lo reseñado por ChileAtiende.

La segunda figura está compuesta por los establecimientos particulares subvencionados, para los recintos que estén adheridos a la gratuidad informados por el Ministerio de Educación (Mineduc) hasta septiembre de 2025.

Para la educación parvularia, la asignación se llevó a cabo bajo la consideración del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) del establecimiento educacional, cubriendo la totalidad de la matrícula por escuela hasta agotar el stock disponible, incluyendo la educación especial.

Cabe mencionar que se considera el 100% de los estudiantes de los ciclos de educación básica (niveles de primer ciclo básico, segundo ciclo básico A y segundo ciclo básico B).

¿Qué traen los kits escolares?

A modo general, los kits del programa incluyen cuadernos, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo, sacapuntas, entre otros. Se incluyen o excluyen elementos de acuerdo al nivel educativo.

Esta ayuda es complementaria al listado que recomiendan los establecimientos cada año.

