Útiles escolares: ¿Cuándo y dónde se entregan los kits? 

De cara al inicio del año escolar 2026, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, otorga un kit con útiles escolares con algunos elementos esenciales para los estudiantes.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es la que se encarga de seleccionar a los alumnos que les corresponde recibir el set de artículos.

¿Cuándo y dónde se entregan los kits de útiles escolares de la Junaeb?

En concreto, se trata de la entrega gratuita de artículos escolares para quienes cursan educación prebásica, básica y media. Asimismo, podrán ser acreedores de este set aquellos adultos que se encuentran culminando sus estudios de enseñanza básica o media.

Sobre la fecha de entrega, pese a que aún no está definida, en el 2025 los kits se hicieron llegar a los estudiantes durante los últimos días de febrero.

Sin embargo, todo dependerá de la fecha de inicio de clases de cada establecimiento, pues algunos alumnos suelen recibirlos durante los primeros días del nuevo periodo escolar.

Asimismo, los estudiantes recibirán sus respectivos productos en sus colegios o establecimientos educacionales.

Cabe mencionar que los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), también tendrán acceso a un kit de útiles escolares que consiste en un set colectivo para cuatro alumnos.

