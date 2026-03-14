"Podríamos superar los 150 milímetros": Sistema frontal dejará su "punto más crítico" de lluvias torrenciales en la zona central

14 mar. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, las lluvias torrenciales que afectan al sur del país han provocado estragos en diversas localidades; sin embargo, la mayor intensidad de las precipitaciones se registrará mañana cuando el sistema frontal llegue a la zona central.

Lluvias torrenciales provocan estragos en el sur

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, repasó en Meganoticias Prime las afectaciones que ha dejado el temporal en sectores de las regiones de Aysén, Los Lagos y Los Ríos.

La "Comunidad Megatiempo" hizo llegar varios registros que evidencian la intensidad de las lluvias en localidades como Chaitén, los anegamientos en Frutillar y Purranque, además de las graves inundaciones que han afectado al centro de Ancud, en la isla de Chiloé.

"Punto más crítico" será este domingo

Pese a estos estragos, el comunicador advirtió que la mayor intensidad del sistema frontal será el domingo, específicamente cuando este frente se posicione sobre la zona centro-sur del país.

"El punto más crítico va a ser mañana, pero no este sector, porque esto se va moviendo hacia la zona central (...) y hay sectores que van a recibir más agua que lo que está recibiendo ahora el sur. Por eso hay alerta amarilla en la región del Biobío y por eso hay alerta meteorológica además en Ñuble y Maule", dijo.

A diferencia del sur, Sepúlveda explicó que en estas regiones "lloverá con calor" y una isoterma cero alta, por lo que "Sernageomin ha decretado que hay alto riesgo de remociones en masa" e inundaciones en los valles.

"Para el interior de Ñuble, el interior de Biobío, podríamos superar los 150 milímetros en un lapso corto de seis horas", advirtió el profesional respecto al pronóstico de agua caída para mañana domingo.

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