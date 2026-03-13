"Precipitaciones moderadas a fuertes": Meteorología emite alerta de lluvias con isoterma cero alta en 3 regiones de la zona centro

13 mar. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes" en sectores de tres regiones de la zona central. El organismo advirtió además que estas lluvias serán "con isoterma cero alta".

De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta de lluvias intensas en la zona centro

Esta alerta por lluvias intensas se debe a un "sistema frontal" que dejará hasta 80 mm de agua caída entre la madrugada del domingo 15 y la noche del lunes 16 de marzo.

Las lluvias se concentrarán en la Precordillera y la Cordillera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, destacando el riesgo de aluviones, ya que con la isoterma cero alta, caería agua en los sectores en donde debería nevar.

Región del Maule

Precordillera: 50-70 mm (domingo 15) y 40-60 mm (lunes 16).

(domingo 15) y (lunes 16). Cordillera: 50-70 mm (domingo 15) y 40-60 mm (lunes 16).

(domingo 15) y (lunes 16). Isoterma cero: 3700-3.330 m (domingo 15) y 3300-3.500 m (lunes 16).

Región de Ñuble

Precordillera: 60-80 mm (domingo 15).

(domingo 15). Cordillera: 60-80 mm (domingo 15).

(domingo 15). Isoterma cero: 3.600-3.200 m (domingo 15).

Región del Biobío

Precordillera: 60-80 mm (domingo 15).

(domingo 15). Cordillera: 60-80 mm (domingo 15).

(domingo 15). Isoterma cero: 3.600-3.200 m (domingo 15).

Aviso de precipitaciones normales a moderadas

En estas mismas tres regiones, la DMC también actualizó un aviso de "precipitaciones normales a moderadas", las que dejarán hasta 50 mm de agua caída en los sectores de Litoral, Cordillera Costa y Valle.

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