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Intensas lluvias azotarán el centro-sur este fin de semana: Estas serán las zonas más afectadas con hasta 120 mm de agua

Un potente sistema frontal que ingresará al país este sábado 14 de marzo dejando precipitaciones generalizadas entre las regiones del Maule y Aysén durante al menos cuatro días seguidos. Así lo advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su pronóstico especial para el período comprendido entre el sábado 14 y el martes 17 de marzo de 2026.

El impacto más severo se concentrará en las regiones de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, donde las lluvias serán abundantes principalmente el domingo 15 y el lunes 16. El caso más extremo lo protagonizará Pucón, que podría acumular entre 110 y 122 milímetros en los cuatro días del evento, cifra inusual para esta época del año.

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Chillán, en tanto, es la ciudad con el mayor registro previsto para un solo día: entre 90 y 110 mm el domingo 15, nivel que puede generar anegamientos, crecidas de cauces y dificultades en la circulación.
Las lluvias llegarán de sur a norte

El sistema comenzará a sentirse primero en el extremo sur del país. Los Lagos y Los Ríos recibirán las primeras precipitaciones el sábado, con localidades como Futaleufú (40–50 mm), Panguipulli (20–30 mm), Valdivia (25–30 mm) y Puerto Montt (25–30 mm) registrando lluvias importantes ya desde el inicio del fin de semana.

Más al norte, el domingo será el día más crítico para Ñuble, el Biobío y parte de La Araucanía. En Chillán se esperan entre 90 y 110 mm ese día, en Temuco entre 30 y 35 mm, y en Cobquecura entre 40 y 50 mm. El lunes 16, en tanto, será especialmente lluvioso en el Maule: Curicó podría recibir entre 80 y 110 mm en una sola jornada, mientras que Talca acumularía entre 25 y 35 mm ese mismo día.

Para el martes 17, las lluvias se retirarán progresivamente hacia el sur, dejando solo algunos registros menores en zonas como Pucón, Futaleufú y Aysén.

Acumulados totales por ciudad

Las ciudades con mayores totales proyectados para el período completo son:

  • Pucón (110–122 mm)
  • Chillán (97–121 mm)
  • Curicó (80–110 mm)
  • Futaleufú (78–98 mm)

En un rango intermedio se ubican:

  • Panguipulli (57–77 mm)
  • Melinka (44–57 mm)
  • Temuco (43–55 mm)
  • Osorno (40–55 mm)
  • Cobquecura (42–53 mm).

Con acumulados moderados aparecen:

  • Concepción (37–51 mm)
  • Talca (35–50 mm)
  • Valdivia (37–48 mm)
  • Los Ángeles (34–42 mm)
  • Puerto Montt (36–45 mm).

Los menores registros del evento corresponden a:

  • Puerto Saavedra (25–34 mm)
  • Coyhaique (22–33 mm)
  • Constitución (10–17 mm).

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en rutas con riesgo de corte, evitar cruzar cauces crecidos y estar atentos a las actualizaciones que entreguen las autoridades competentes a medida que el sistema avance.

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