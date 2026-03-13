Intensas lluvias azotarán el centro-sur este fin de semana: Estas serán las zonas más afectadas con hasta 120 mm de agua
- Por Meganoticias
Un potente sistema frontal que ingresará al país este sábado 14 de marzo dejando precipitaciones generalizadas entre las regiones del Maule y Aysén durante al menos cuatro días seguidos. Así lo advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su pronóstico especial para el período comprendido entre el sábado 14 y el martes 17 de marzo de 2026.
El impacto más severo se concentrará en las regiones de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, donde las lluvias serán abundantes principalmente el domingo 15 y el lunes 16. El caso más extremo lo protagonizará Pucón, que podría acumular entre 110 y 122 milímetros en los cuatro días del evento, cifra inusual para esta época del año.
Chillán, en tanto, es la ciudad con el mayor registro previsto para un solo día: entre 90 y 110 mm el domingo 15, nivel que puede generar anegamientos, crecidas de cauces y dificultades en la circulación.
Las lluvias llegarán de sur a norte
El sistema comenzará a sentirse primero en el extremo sur del país. Los Lagos y Los Ríos recibirán las primeras precipitaciones el sábado, con localidades como Futaleufú (40–50 mm), Panguipulli (20–30 mm), Valdivia (25–30 mm) y Puerto Montt (25–30 mm) registrando lluvias importantes ya desde el inicio del fin de semana.
Más al norte, el domingo será el día más crítico para Ñuble, el Biobío y parte de La Araucanía. En Chillán se esperan entre 90 y 110 mm ese día, en Temuco entre 30 y 35 mm, y en Cobquecura entre 40 y 50 mm. El lunes 16, en tanto, será especialmente lluvioso en el Maule: Curicó podría recibir entre 80 y 110 mm en una sola jornada, mientras que Talca acumularía entre 25 y 35 mm ese mismo día.
Para el martes 17, las lluvias se retirarán progresivamente hacia el sur, dejando solo algunos registros menores en zonas como Pucón, Futaleufú y Aysén.
Acumulados totales por ciudad
Las ciudades con mayores totales proyectados para el período completo son:
- Pucón (110–122 mm)
- Chillán (97–121 mm)
- Curicó (80–110 mm)
- Futaleufú (78–98 mm)
En un rango intermedio se ubican:
- Panguipulli (57–77 mm)
- Melinka (44–57 mm)
- Temuco (43–55 mm)
- Osorno (40–55 mm)
- Cobquecura (42–53 mm).
Con acumulados moderados aparecen:
- Concepción (37–51 mm)
- Talca (35–50 mm)
- Valdivia (37–48 mm)
- Los Ángeles (34–42 mm)
- Puerto Montt (36–45 mm).
Los menores registros del evento corresponden a:
- Puerto Saavedra (25–34 mm)
- Coyhaique (22–33 mm)
- Constitución (10–17 mm).
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en rutas con riesgo de corte, evitar cruzar cauces crecidos y estar atentos a las actualizaciones que entreguen las autoridades competentes a medida que el sistema avance.
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