Quiroz recomendó recortar en 15% gasto en PGU, gratuidad y otros beneficios: Se incluyen 260 programas

29 abr. 2026 - 04:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda volvió a causar polémica, luego de que se conociera un oficio firmado por el ministro Jorge Quirioz en el que se recomendaba reducir al menos un 15% el gasto destinado a distintos beneficios sociales.

Entre ellos aparecían la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en educación superior y el Bono de Invierno, según reveló Ciper.

260 programas en total

El documento también incluyó la sugerencia de descontinuar 142 programas estatales y aplicar ajustes presupuestarios a otros 260 planes, en el marco del proceso de elaboración de la Ley de Presupuestos 2027.

Entre los beneficios mencionados para una eventual reducción figuran además la Asignación Familiar, el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Aporte Provisional Solidario de Vejez, el gasto en transporte público metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Subvención de Gratuidad, las inversiones en Jardines Infantiles y el Subsidio Habitacional.

También se propuso rebajar recursos en programas educacionales como liceos bicentenario, además de instituciones culturales y científicas.

En el documento enviado a los ministerios, Quiroz aseguró que las rebajas recomendadas deben tener un horizonte hacia 2031, como parte de un "nuevo paradigma" de la gestión pública.

Los ministerios con más programas que Hacienda sugirió ajustar

Educación: 42 programas

42 programas Desarrollo Social: 34 programas

34 programas Trabajo: 26 programas

26 programas Cultura: 24 programas

24 programas Economía: 21 programas

21 programas Salud: 21 programas

21 programas Agricultura: 18 programas

18 programas Interior: 13 programas

13 programas Vivienda: 11 programas

11 programas Justicia: 10 programas

10 programas Ciencia: 8 programas

8 programas Relaciones Exteriores: 7 programas

7 programas Seguridad: 5 programas

5 programas Mujer: 5 programas

5 programas Deportes: 3 programas

3 programas Obras Públicas (MOP): 2 programas

2 programas Minería: 2 programas

2 programas Bienes Nacionales: 2 programas

2 programas Transportes (MTT): 2 programas

2 programas Segegob: 2 programas

2 programas Energía: 1 programa

1 programa Minería: 1 programa

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