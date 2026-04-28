Subsidio de agua potable: Así puedes acceder al beneficio que paga hasta el 85% de tu cuenta

28 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El subsidio de agua potable es un aporte gubernamental que ayuda a las familias a cubrir parte de su cuenta mensual por este concepto. Su implementación aplica tanto en zonas urbanas como rurales y considera un consumo máximo de 13 metros cúbicos.

Según ChileAtiende, el porcentaje del subsidio varía entre un 25 % y 85 % del valor total, de acuerdo al nivel socioeconómico de los destinatarios.

En el caso de que la familia participe en alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades, podrá obtener un subsidio del 100% del valor de los primeros 15 metros cúbicos registrados en su cuenta mensual.

¿Cómo acceder al beneficio que paga hasta el 85% de la cuenta de agua potable?

Para hacer la postulación al beneficio, es necesario dirigirse al departamento social de la municipalidad correspondiente al domicilio y entregar la boleta de pago del consumo de agua potable del hogar.

La realización de este trámite puede tener lugar durante todo el año, sin generar ningún costo asociado.

El beneficio tiene una duración de tres años y se puede renovar por otro período igual, siempre que se cumpla con los requisitos y existan cupos en la comuna. La renovación de este subsidio no procede de forma automática. La persona jefa de hogar debe postular nuevamente en la municipalidad que otorga el beneficio.

Requisitos para acceder al subsidio de agua potable

Entre los requisitos para acceder al subsidio de agua potable se encuentran:

Ser residente permanente de un domicilio que pertenezca a la municipalidad donde se solicite el beneficio.

Estar al día con los pagos en la empresa sanitaria o de agua potable rural que corresponda.

Ser jefe de hogar de la familia principal que postula.

Cumplir el requisito de incapacidad de pago o de carencia.

Presentar postulación de agrupación colectiva, cuando corresponda. Cada jefa o jefe de familia que compone el colectivo debe postular en la municipalidad.

Contar con Registro Social de Hogares (RSH).

Todo sobre Subsidios