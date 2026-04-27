Quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto le corresponde a una familia de cuatro personas?

27 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Del 26 de mayo al 5 de junio se llevará a cabo la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio fundamental para ayudar a las familias más vulnerables del país a costear sus cuentas de luz durante el segundo semestre de este año.

El diseño de esta ayuda estatal establece que el dinero a descontar no es un monto único, sino que aumenta proporcionalmente según la cantidad de integrantes del hogar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuánto recibe una familia de cuatro personas con el Subsidio Eléctrico?

De acuerdo con ChileAtiende, a los hogares compuestos por cuatro o más integrantes se les asignará $31.224, monto que se fracciona en seis o tres cuotas, según el período de facturación de la empresa prestadora del servicio (mensual o bimensual).

Es decir, una familia de cinco personas verá reflejado un descuento de $5.204 en su boleta mensual, o unos $10.408 si es bimensual. Si el número de integrantes es menor al establecido, la familia:

Recibirá $22.548 en total: si es de dos a tres miembros.

si es de dos a tres miembros. Recibirá $17.346 en total: si solo una persona es miembro.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico?

Para que el grupo familiar pueda acceder a la rebaja tarifaria, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (se utilizará la calificación vigente a la segunda quincena de mayo de 2026).

Ser cliente residencial y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad, o tener un convenio de pago activo, a más tardar el 22 de junio de 2026.

Si en el hogar vive una persona electrodependiente, debe estar inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes y en el Registro Social de Hogares. La postulación es automática y no se les exige cumplir con el tramo de vulnerabilidad.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite debe ser realizado por un solo representante de la familia mayor de 18 años, quien tendrá que enviar la solicitud a través de www.subsidioelectrico.cl, donde se requerirá acceder con la Clave Única.

Durante el proceso, el sistema solicitará datos básicos: región, comuna, empresa eléctrica proveedora, correo electrónico, número de teléfono y el número de cliente que aparece en la boleta.

Quienes no manejen internet o requieran asistencia, podrán hacer el trámite de forma presencial o telefónica a través de las sucursales de ChileAtiende

¿Cuándo se publican los resultados del Subsidio Eléctrico?

Las familias que hayan enviado su postulación podrán conocer si resultaron beneficiarias durante el mes de agosto de 2026, fecha en la que el Ministerio de Energía publicará la nómina.

Posteriormente, el descuento comenzará a aplicarse de manera automática en las boletas facturadas a partir del mes de septiembre.

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